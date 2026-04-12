Frente Frío 44: Estos son los estados donde se registratán bajas temperaturas HOY 13 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 44 se extenderá este lunes sobre el noreste del país; además entrará e interaccion con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y la línea seca del norte.

Estas interacciones que tendrá el frente frío generarán lluvias puntuales fuertes al norte de Coahuila, así como chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Sonora.

En cuanto la onda de calor, esta prevalecerá en las zonas norte, centro y sur de Sinaloa; en el norte y sur de Nayarit; al oeste y sur de Jalisco; al este y sur de Colima; al centro, oeste y suroeste de Michoacán; al noreste, este y sur de Guerrero; al sur de Morelos; al suroeste de Puebla; al sur de Oaxaca, y en la costa de Chiapas.

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Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 13 de abril ı Foto: SMN

Estados con bajas temperaturas 13 de abril

En cuanto a la temperatura, se espera que la mínima sea de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California.

Asimismo, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

En el mismo sentido, en las zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del martes.

Para las precipitaciones, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte de Coahuila; y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Lluvia con descargas eléctricas ı Foto: Especial

Se espera que las lluvias fuertes estén acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como incremento en los niveles de los ríos y arroyos; además de deslaves, encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas.

Se recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales ante posibles cambios de pronósticos, así como estar al tanto de las alertar climáticas que se emitan en cada entidad.

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