Precio de gasolina y diésel rebasaría los 30 pesos sin subsidio del gobierno: Sheinbaum

Ante la inestabilidad en el precio del petróleo a nivel global, el costo de la gasolina y el diésel en México rebasaría los 30 pesos sin el subsidio que otorga el Gobierno Federal, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además reclamó que hay establecimientos que se aprovechan de la situación para vender el combustible a precios elevados a pesar de recibir apoyos.

Durante su conferencia de prensa, comentó que sin los apoyos que da la Federación al sector, la gasolina premium se encontraría en 30 pesos por litro, mientras que el diésel podría llegar hasta los 33 pesos.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro. El diésel estaría sobre 32 / 33 pesos el litro”, declaró.

En medio del conflicto que persiste entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del barril del petróleo ayer volvió a repuntar y alcanzó costos de 102 a 103 dólares, comentó.

Explicó que esto impacta a México, porque a pesar de que aquí se produce la mayoría del combustible que se consume en el territorio nacional, el precio se fija a un costo internacional.

“Es parte, digamos, de ser parte de la economía global y los mercados abiertos”, dijo.

Por ello, comentó, es que se establecieron los acuerdos con el sector gasolinero en México para que el Gobierno subsidie entre seis y siete pesos por litro de gasolina, por medio del retiro de impuestos que se cobran.

“Ahí estamos apoyando, pues en casi 6 pesos, 7 pesos litro de gasolina. ¿Qué quiere decir apoyar? Quitar los impuestos que normalmente se cobran asociados al precio de los combustibles. Se quitan esos impuestos y entonces ya no se está recibiendo esto por parte del erario, pero apoyamos a las familias mexicanas” declaró.

Aunque ya se llegó a un acuerdo para que, en el caso del diésel no se venda a más de 28 pesos, se insistirá en bajar su costo por medio de una nueva reunión que se espera sostener esta misma semana.

Gasolinera en México. ı Foto: Especial.

Al hablar de sus recorridos por el país en los fines de semana, reclamó que hay establecimientos en donde observa que el litro de diésel cuesta más del precio que se fijó en 28 pesos.

Mencionó que esta variabilidad en el costo del combustible ya impactó en los precios de alimentos como jitomate, carne y otros.

Incluso compartió que para verificar las consecuencias que se enfrentan, pidió al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recorrer personalmente los mercados y registrar los costos que han alcanzado los alimentos.

Aunque se vive una situación adversa a nivel internacional, la mandataria acusó que la crecida en los costos de diversas mercancías también se debe a que comercializadores e intermediarios “se aprovechan”.

Derivado de esto, también se reunirá con el sector, ya incluido dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), para sumar a otros productores y así controlar el precio al que comercializan.

“Habrá razones, digamos, de que a lo mejor temporales está el precio más alto de un producto que otro, pero nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles, nadie. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía. Entonces, esta semana también vamos a tener una reunión del PACIC para que entre todos hagamos un esfuerzo muy grande para que no suba la canasta básica… Tenemos que sentar a los gasolineros, comercializadores y entre otros a hacer un gran esfuerzo por las familias mexicanas”, dijo.

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LMCT