Guardia Nacional refuerza seguridad en carreteras de cuatro estados

Elementos de la Guardia Nacional en imagen de archivo

La Guardia Nacional (GN) implementó un operativo para reforzar la seguridad en distintos tramos carreteros del país, luego de las demandas expresadas por transportistas durante recientes bloqueos y protestas.

El titular de la corporación, Guillermo Briseño Lobera, informó que el despliegue se concentra en carreteras identificadas como focos de robo, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor protección a los conductores.

“Se implementó un dispositivo en los más de 50 mil kilómetros de carretera en los que tiene jurisdicción de la Guardia Nacional”, expresó Briseño.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia se aplica principalmente en tramos ubicados en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, entidades donde se han detectado incidencias relacionadas con asaltos a transportistas.

Para estas labores, se cuenta con la participación de más de 20 mil elementos desplegados en campo, quienes realizan acciones de vigilancia y prevención en puntos estratégicos.

El operativo forma parte de la estrategia denominada “Cero Robo a Carreteras”, la cual, ha permitido reducir la incidencia de este delito en los últimos meses.

“Gracias a la estrategia Cero Robo a Carreteras, en los últimos meses dicho delito ha mostrado una tendencia a la baja. Se han recuperado bastantes vehículos y evitado el robo en los tramos”, dijo el titular de la Guardia Nacional.

Mencionó que se trabaja en coordinación con instancias y agrupaciones de todo el territorio nacional con el fin de recibir las denuncias correspondientes y atender casos de robo a autotransporte.

“En los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos y se ha evitado el robo particularmente en esos tramos”, concluyo Briseño.

En días recientes transportistas de todo el país se manifestaron bloqueando distintos tramos carreteros debido a la inseguridad que denuncian prevalecía en distintas zonas del país.

Aún en medio de reuniones con la Secretaría de Gobernación, las asociaciones mencionaron que los cortes de circulación podrían continuar.

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LMCT