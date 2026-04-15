La Conagua fortalece su respuesta a emergencias

Tras los fenómenos naturales que han azotado al país y la identificación de dinámicas atípicas en el último año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emprendió el fortalecimiento de su estructura interna y preparación para atender las emergencias del futuro, lo que incluye la primera capacitación de un cuerpo especializado en rescate acuático, el cual además de atender situaciones ocasionadas por el clima está a disposición para la localización de personas desaparecidas en cuerpos hídricos.

Desde el Centro Regional de Atención de Emergencias (Craes) 01 El Cristo, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencia (PIAE), explicó a La Razón que las condiciones de lluvia registradas el último año resultan inusuales y, ante las emergencia enfrentadas recientemente, como los huracanes Otis y John, es necesario robustecer la capacidad de respuestas de la comisión.

LANCHAS y equipo para emergencias, ayer, en el Craes 01. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

40 brigadistas reciben capacitación en rescate acuático

Para este año comenzó la capacitación de los primeros 40 de 160 brigadistas con un curso de rescate acuático y equipo con el que se espera contar este 2026 para los 21 centros regionales.

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Dicho adiestramiento, detalló, lo imparten instancias internacionales, que constan de simulaciones de condiciones de emergencia para que el personal sepa cómo salvaguardar la vida de las personas y la propia, además de colaborar en el rescate de animales, como se hizo en zonas como La Huasteca, ante la devastación que dejaron las inundaciones.

Explicó que, además, la disponibilidad de las lanchas y equipo con el que se cuenta no sólo está para atender emergencias climáticas, sino para auxiliar en parques acuáticos de diversión, ante el ingreso de personas sin autorización a cuerpos de agua, pero también para ayudar en la recuperación de cuerpos y búsquedas relacionadas con la desaparición de personas.

PARTE DEL EQUIPO de Conagua para la atención de inundaciones. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

“Sí (colaboramos en atención a casos de desapariciones), si las instancias oficiales que se dedican a ello, nos lo solicitan. Coadyuvamos también con ello. No solamente con este equipo, sino con otros que también tenemos y a petición de las instancias que se dedican exclusivamente a dichas acciones”, declaró en entrevista.

Datos de la Conagua dejan ver que la necesidad de intervenir con operativos de emergencia va cuesta arriba durante los últimos tres años, al pasar de 77 en 2023, a 103 en 2024, y a 138 en 2025.

EL GERENTE de PIAE, Leonardo González, muestra un equipo, ayer. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

Para este 2026, ya se reportan 11 atenciones y, a decir de González Neri, esto ya representa una condición atípica; sin embargo, hasta ahora no se puede afirmar si ésta será la condición persistente para la temporada de lluvias y ciclones, cuyos detalles los dará a conocer la próxima semana el Servicio Meteorológico Nacional.

Explicó que las lluvias que a finales del año pasado se registraron en La Huasteca fueron atípicas, al compararlas con las precipitaciones de temporadas pasadas.

“En algunos casos es atípico (en lo que va de este año) porque, por ejemplo, en el 2023, en el 2024 fue sequía en Veracruz y en varias partes del país. Tuvimos que llevar equipo de bombeo. En Veracruz hay un sistema lagunario y tuvimos que llevar equipo de bombeo para suministrar, sacar el agua que quedaba para llevarla a las obras de toma para alimentar a la población en el 2024 y en el 2025 se nos inundó. Estuvimos allá trabajando en la inundación, se desbordó el río”, contó González Neri.

PREPARADOS ı Foto: Especial

A reserva del pronóstico para este año, subrayó que se cuenta con el equipo necesario para atender las emergencias que se registren este año, cuya capacidad permite no sólo atender las afectaciones por lluvias y desbordamiento de ríos, sino también ante incendios forestales, a donde las pipas pueden transportar elevadas cantidades de agua.

Para ello, destacó que se cuentan con mil 440 equipos especializados de atención de emergencias; 706 elementos de brigada de PIAE, distribuidos en los 21 Craes ubicados en Sonora, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur, mientras que en el resto de los estados cuenta con brigadas en direcciones locales.