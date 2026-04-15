¿Qué significa “Presenta FED” en el SAT? Guía para resolver y completar tu trámite de devolución

Tras presentar la Declaración Anual 2026, se agregó un nuevo botón en el portal del SAT con la leyenda “Presenta FED”. Aunque este término ha generado dudas, no es motivo de alarma, es una herramienta para quienes no recibieron su depósito automático y necesitan realizar una reclamación formal.

Las siglas corresponden al Formato Electrónico de Devolución. Es el acceso para realizar la solicitud manual de impuestos cuando el sistema automatizado rechaza el saldo a favor.

Es importante no utilizarlo mientras el estatus aparezca en “validación”, solo debe activarse si la autoridad ya finalizó su revisión y el resultado fue negativo.

Montos elevados e irregularidades pueden solicitar FED ı Foto: Especial

Paso a paso para la solicitud manual

Si tu devolución fue rechazada, primero debes corregir el error señalado por el SAT, como actualizar datos o adjuntar comprobantes. Después, tienes que seguir estos pasos:

Entra al portal del SAT con tu RFC y e.firma vigente. Ve a “Devoluciones y Compensaciones” y selecciona “Solicitud de Devolución”. Identifica el ejercicio y el concepto del saldo a recuperar. Sube tus estados de cuenta o documentos que comprueben la solicitud. Firma electrónicamente y guarda el acuse para dar seguimiento al folio.

Con esto, tu Formato Electrónico de Devolución ya estará en proceso.

¡Tienes hasta el 30 de abril para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas!



📞 Si necesitas ayuda u orientación, utiliza los canales de atención disponibles.



💻 Para más información, ingresa a: https://t.co/F2liraDrdX#Declara2025 pic.twitter.com/71Dtrx0zZy — SATMX (@SATMX) April 15, 2026

¿Por qué el SAT solicita este trámite?

Existen varias razones específicas por los que el sistema te solicita usar el FED en lugar de la vía automática convencional.

Montos elevados: Saldos a favor mayores a $150,000 pesos.

Extemporaneidad: Declaraciones presentadas después de la fecha límite.

Ejercicios pasados: Solicitud de devoluciones de años anteriores.

Inconsistencias: Errores en el llenado de la declaración o facturas faltantes.

Datos bancarios: Problemas con la cuenta CLABE o el buzón tributario inactivo.

Para completar el trámite con éxito, asegúrate de tener tu e.firma actualizada, una cuenta CLABE válida y el buzón tributario activo.

El SAT tiene un plazo legal para responder, mantente atento a las notificaciones para asegurar que tu dinero regrese a tu cuenta. No pierdas tu saldo a favor por falta de información.