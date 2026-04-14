Devoluciones del SAT: ¿Cómo recuperar el saldo a favor si no te llega?

Las personas físicas deben realizar su Declaración Anual correspondiente al año fiscal anterior durante abril, pues esta es una obligación fiscal para las y los contribuyentes.

La Declaración Anual del 2026 es la correspondiente al año anterior, por lo que las y los contribuyentes deben cumplir con esta obligación fiscal como límite el jueves 30 de abril.

Este trámite puede realizarse en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde deben reportar sus ingresos, deducciones y gastos correspondientes al 2025, con la finalidad de que se calcule el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Una vez realizada la declaración, las personas pueden recibir saldo a favor en caso de haber ingresado deducciones personales durante el proceso; y esta cantidad se regresa directamente a la cuenta CLABE bancaria que se ingrese durante el proceso.

¡Presentar tu Declaración Anual 2025 de personas en muy sencillo!



Recuerda que solo necesitas:

• RFC y Contraseña

• e.firma vigente si tu saldo a favor es igual o mayor a 10,001 pesos.



Visita https://t.co/F2liraDrdX para más información.#Declara2025 pic.twitter.com/9v0Dswbban — SATMX (@SATMX) April 13, 2026

¿Cómo obtener saldo a favor?

En caso de que las y los contribuyentes hayan ingresado información con inconsistencias o errores en los datos, facturas o fallas en sus CLABES interbancarias, las devoluciones no se realizan.

Para poder obtener o recuperar el saldo a favor de la Declaración Anual, se requiere revisar el apartado de “Consultas” en el buzón tributario para poder saber si el estatus de la devolución se encuentra como rechazado.

En este apartado se puede conocer cuál es el motivo por el que la devolución del SAT fue rechazada, si por error en las deducciones personales o diferencia en los ingresos que se reportaron.

En caso de requerir realizar una corrección por las inconsistencias en la Declaración Anual, se debe presentar una declaración complementaria, en la que es importante corroborar que toda la información es correcta, incluyendo los comprobantes fiscales.

Si se requiere, debes ingresar las facturas de las deducciones personales, estados de cuenta o documentos con la finalidad de tener un documento o documentos probatorios como respaldo de tus deducciones.

Si existe una falla con el proceso de devolución automático del SAT, puedes realizar el trámite con el Formato Electrónico de Devoluciones de manera manual, que se puede presentar incluso dentro de los cinco años posteriores a la fecha en la que se determinó el saldo a favor.

Es muy importante revisar que todos los datos ingresados durante la declaración son correctos, incluyendo la cuenta CLABE; que debe estar activa y a tu nombre, para evitar un retraso o un rechazo de devolución.

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