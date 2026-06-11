Entre tacos de canasta, quinielas y reclamos: así vivieron diputados el arranque del Mundial

Mientras millones de aficionados se preparaban para ver el debut de México frente a Sudáfrica, en San Lázaro también se armó la fiesta futbolera. Eso sí, con ingredientes muy legislativos: pronósticos de marcador, tacos de canasta, fotos para redes sociales y, como no podía faltar en la política mexicana, algunos reclamos al gobierno capitalino.

Desde temprano, los coordinadores parlamentarios dejaron claro que el balón también rodaría en los pasillos del Palacio Legislativo.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que seguiría la ceremonia inaugural y el primer encuentro mundialista desde las instalaciones legislativas.

Como cualquier aficionado en día de partido importante, presumió en redes sociales la alineación de su equipo: colaboradores, personal de comunicación y trabajadores reunidos frente a las pantallas para apoyar a la Selección Mexicana.

“Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados”, escribió en su cuenta de X.

Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/tqlxUL7CQE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 11, 2026

La fotografía mostraba un ambiente relajado, muy distinto al de las sesiones maratónicas y las discusiones presupuestales. Por unas horas, las reformas quedaron en pausa para dar paso a los pronósticos futboleros.

En otro rincón del recinto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llegó a la Sala de Prensa vestida con los colores nacionales y cargando un arma de unidad nacional que rara vez falla: una canasta repleta de tacos de canasta.

Los reporteros, acostumbrados a conferencias, posicionamientos y declaraciones encontradas, encontraron esta vez un menú distinto. Entre salsa verde, servilletas y comentarios sobre la alineación mexicana, los tacos desaparecieron con una velocidad digna de contraataque mundialista.

La legisladora panista incluso se aventuró con su pronóstico: un contundente 2-0 a favor de México.

¡Vamos México!



Disfrutemos del #mundialdefútbol sin olvidar lo importante: México debe ser un país seguro, en donde todas las familias puedan salir adelante, ser felices y prósperas 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/wOW5i34Hh5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 11, 2026

Monreal, por su parte, se mostró un poco más conservador y apostó por un 2-1, también favorable para el Tricolor. Al menos en algo coincidieron Morena y PAN: México debía arrancar con victoria.

Mientras dentro de San Lázaro se repartían porras y predicciones, afuera del estadio y en distintos puntos de la ciudad continuaban las movilizaciones sociales relacionadas con la inauguración mundialista.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra la policía capitalina por los operativos desplegados para contener el avance de grupos de maestros y madres buscadoras que intentaban acercarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

“La policía de la CDMX. Así serán buenos, pinches montoneros. Ojalá salieran a cuidar las carreteras y combatir al narco. Lo suyo es golpear a los maestros y a las madres buscadoras”, escribió el legislador.

El mensaje fue acompañado por imágenes de decenas de policías formando vallas sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales rutas hacia el inmueble donde el mundo tenía puestos los ojos.

Así, mientras en las pantallas gigantes comenzaban a sonar los himnos y los aficionados se preparaban para gritar el primer gol, en la Cámara de Diputados convivían dos realidades muy mexicanas: la emoción de un Mundial que paraliza conversaciones y la política que nunca descansa.

La policía de la #cdmx. Así serán buenos, pinches montoneros. Ojalá salieran a cuidar las carreteras y combatir al narco. Lo suyo es golpear a los maestros y a las madres buscadoras. https://t.co/jbr6i7GYsU — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) June 11, 2026

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MSL