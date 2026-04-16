Estudiantes del IPN toman Canal Once y exigen la renuncia del director Arturo Reyes | VIDEO

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron las instalaciones de Canal Once como parte de una jornada de protesta con la que buscan visibilizar lo que califican como una crisis interna en la institución y exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval.

La acción fue impulsada tras diversas asambleas estudiantiles, donde alumnos de distintas escuelas del Politécnico acordaron intensificar las movilizaciones ante la falta de respuesta a sus demandas.

La toma del medio público —vinculado directamente al IPN— tuvo como objetivo amplificar el mensaje hacia la opinión pública.

🚨💥 Tensión en Canal Once: estudiantes del IPN irrumpen y alzan la voz. Toman las instalaciones



Acusan abandono grave: equipos viejos, sin insumos y transporte fallando 🚌❌



Exigen respuestas YA y diálogo directo con autoridades. 🎓🔥 #Protesta pic.twitter.com/qBnRnJEUVm — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) April 17, 2026

De acuerdo con los inconformes, el pliego petitorio incluye denuncias por presunta corrupción, uso indebido de recursos y una serie de deficiencias que, aseguran, afectan la calidad educativa.

Entre los principales señalamientos destacan la falta de insumos en laboratorios, deterioro de instalaciones, recortes presupuestales y condiciones académicas que consideran inadecuadas.

Los estudiantes sostienen que la situación no es reciente, pero que se ha agravado durante la actual administración. En ese sentido, insisten en que la salida de Arturo Reyes Sandoval sería un primer paso para atender el conflicto, aunque advierten que se requieren cambios estructurales de fondo.

La toma de Canal Once también busca contrarrestar lo que los manifestantes consideran una narrativa institucional que no refleja la realidad que viven en las aulas. Por ello, han apostado por acciones que generen mayor visibilidad mediática.

Hasta el momento, las autoridades del IPN no han emitido una postura detallada sobre la protesta ni sobre las exigencias específicas de los estudiantes. Sin embargo, los inconformes advirtieron que mantendrán la presión mediante nuevas movilizaciones en caso de no obtener una respuesta concreta.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión en una de las instituciones educativas más importantes del país, en medio de reclamos que apuntan a problemas estructurales y de gestión que, según los estudiantes, requieren atención urgente.

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MSL