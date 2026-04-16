Gabinete de Seguridad se reúne en Culiacán para revisar estrategia y escuchar a sectores locales

El Gabinete de Seguridad federal se reunió en Culiacán, Sinaloa, con representantes del sector académico, empresarial y medios de comunicación para revisar la situación de seguridad en la entidad y escuchar planteamientos de actores locales.

La reunión se realizó por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, según informó la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad de México. Los titulares de las dependencias que conforman este grupo interdisciplinario acudieron a la capital sinaloense con el objetivo de evaluar avances y dar seguimiento a las acciones implementadas en la región.

Durante la reunión, las autoridades federales expusieron líneas de trabajo y recibieron comentarios de los asistentes. Ell gabinete sostuvo que “se reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente”, además de señalar la intención de sostener el diálogo con distintos sectores.

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Funcionarios también indicaron que buscan consolidar condiciones de estabilidad en la entidad. De acuerdo con el posicionamiento, el objetivo consiste en “fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense”.

Hasta el momento, las autoridades no detallaron resultados concretos ni cifras derivadas de esta reunión en Culiacán, aunque la visita se enmarca en la estrategia federal de atención directa a zonas con alta incidencia delictiva.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, los titulares del Gabinete de Seguridad acudieron a Culiacán, Sinaloa, donde sostuvieron una reunión de trabajo con académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación para dar seguimiento a las acciones en materia… pic.twitter.com/astmJmf9fL — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026

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FGR