Juez decidirá hoy si revoca freno a caso vs la Luz del Mundo; FGR busca reabrir caso

Este jueves, un juez determinará si se reanuda o no la investigación contra integrantes de la iglesia de la Luz del Mundo, que son acusados de delitos como trata de personas, explotación y delincuencia organizada.

Frente a las inconformidades que han surgido entre las víctimas sobrevivientes, que acusan un cierre de la investigación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, le informó que la intención es reabrir la indagatoria.

Aunque las víctimas acusan a la actual fiscal de haber sido quien ordenó el cierre del proceso, la mandataria mencionó que esta decisión la tomó el exfiscal y hoy embajador en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, sin que se conocieran los motivos.

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La presidenta informó que la fiscal Ernestina Godoy y las víctimas buscan reabrir el caso contra Naasón Joaquín García, líder de La Luz del mundo.



Sheinbaum explicó que la fiscal se acercó a las víctimas para impulsar una nueva audiencia, luego de que en 2025 la FGR determinó el… pic.twitter.com/Ej6mgZr7OR — Fernanda Familiar (@qtf) April 16, 2026

“Pregunté en el Gabinete (de Seguridad), estuvo ahí la fiscal. El año pasado, todavía con el fiscal Gert, parece que ya no hubo mayor… retiraron los cargos, algo así… Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso. Es, por eso es la audiencia de hoy. El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones, pues, no las conozco, pero sé que la fiscal, eso fue lo que nos informó en el gabinete de seguridad”, contó.

En una ficha remitida por Godoy durante la conferencia, precisó que en junio del año pasado fue cuando se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca, la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que un efecto se revoque”, dijo.

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LMCT