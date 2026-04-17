Plan B ‘es suficiente’, ya no se prevén más reformas electorales, afirma Segob

En semanas pasadas el Congreso de la Unión avaló el Plan B de la electoral.

Luego de que el Plan B en materia electoral alcanzara su declaratoria de constitucionalidad, ya no se prevé enviar otras iniciativas para continuar con cambios al sistema de elecciones en el país, afirmó la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez expuso, al sustituir en la Mañanera del Pueblo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien viaja a Europa, que ya no se tiene contemplada alguna reforma a leyes secundarias para complementar lo recientemente aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la Unión.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la implementación de la reciente reforma, para reducir el presupuesto que se le asigna a los congresos ya podrá comenzar a tener efectos en lo inmediato.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que lo avalado resulta suficiente para los objetivos que se tenían considerados, por lo que ahora sólo queda esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

“Sí, sí, efectivamente ya no se prevé otro planteamiento legal al respecto. Con lo ya planteado en esta iniciativa constitucional enviada por la Presidenta, es suficiente para hacer los cambios respectivos y hacerlo efectivo. Ya, en cuanto esté la publicación de inmediato”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

El Plan B fue una reforma planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como alternativa tras el rechazo de la reforma constitucional que propuso previamente en febrero de este año y que no alcanzó los votos necesarios para ser avalada.

El rechazo principal al primer plan provino de los propios aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, quienes se manifestaron en contra de modificar la manera en la que se asigna a las candidaturas plurinominales y también en rechazo a la reducción del presupuesto que se le asigna a los partidos políticos.

Después de esto, la mandataria Federal envió una segunda propuesta que consistió en reducir la asignación presupuestal a todos los congresos de las 32 entidades federativas así como al Senado de la República.

También puso un límite al número de regidores que se conforman a nivel local para reducir aún más el impacto presupuestal de los cargos públicos.

Este plan alterno también contenía una propuesta para que la consulta de revocación de mandato se pudiera realizar no solo en el cuarto año de un gobierno seccional sino también en el tercero.

Sin embargo, esto también recibió el rechazo de los aliados de Morena, además de la oposición, quienes manifestaron inquietud por ver en dicho planteamiento una posibilidad de que dicha consulta coincidiera con las elecciones gubernamentales del 2027 y que la aparición de nombre de la presidenta pudiera influir en la decisión de la ciudadanía al momento de votar.

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FGR