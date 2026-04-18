› Actúa la fiscalía local

Y tuvo que ser directamente la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, la que intervino para atender el caso de Edith Guadalupe, una joven que fue hallada muerta en un edificio en la colonia Santa María Nonoalco, al que acudió en busca de trabajo. Familiares de la víctima han acusado que funcionarios públicos no atendieron bien el caso. Fue el jueves pasado que estos últimos acudieron al edificio al que intentaron entrar. Ayer ya lo hizo personal de la Policía de Investigación que efectuó el hallazgo de la joven. Alcalde Luján publicó en sus redes que se investigaba la muerte de Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio y ofreció llevar ante la justicia a quien resulte responsable. Sobre la actuación de funcionarios de su fiscalía indicó que ninguna omisión tiene cabida en el servicio público. La tarde de ayer dio cuenta de que se tenía identificado a un presunto responsable y por la noche se conoció la detención del vigilante del edificio donde fue encontrada Edith, al tiempo que se supo que hallaron evidencias importantes en la cabina que el apresado ocupaba. Pendientes.

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