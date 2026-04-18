› Exigen disculpas a Nahle

Y si no pasó desapercibido para la opinión pública que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, incurriera en un constante cambio de versiones sobre las causas del derrame de petróleo en el Golfo de México —por cierto que ninguna de las que dio fue la verdadera—, resulta que el sector político tampoco. Y es por eso que desde ayer crece el reclamo de que la mandataria estatal salga a ofrecer disculpas por las mentiras que diseminó durante los días más complicados, que además fueron los previos al periodo vacacional, en los que se esperaba una gran afluencia de visitantes a las playas. Fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Segio Gill Rullán, quien planteó lo siguiente: “Por supuesto que le vamos a exigir una disculpa pública, porque ante ello, la gente se preparó, venía Semana Santa, compraron insumos, esperaron al turista que nunca llegó, porque había una mancha de petróleo, porque sabían que había llegado el petróleo y porque son 40 kilómetros y no gotitas como lo que decían”.

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