› San Lázaro contra reloj

Y donde van a tener que aplicarse a fondo para sacar adelante una decena de reformas y nuevas leyes es en la Cámara de Diputados. Y es que al actual periodo de sesiones ya sólo le quedan dos semanas y a juzgar por el listado de pendientes, la única manera de sacar lo rezagado y lo que podría acumularse, es acelerando el paso, nos comentan. Ayer el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, enlistó alrededor de diez temas que deben ser discutidos y eventualmente aprobados, entre ellos figuran la ley reglamentaria de las 40 horas, la constitucional en materia de feminicidio, más su ley reglamentaria, un conjunto de reformas en materia de combate a la corrupción, otras en migración y una más en delitos ambientales. Es sabido que el órgano legislativo tiene a su cargo aprobar también los nombramientos de tres nuevos consejeros electorales. De acuerdo con lo establecido en el proceso será el próximo 22 de abril cuando se debe entregar la terna finalista. Por lo pronto, a darle.