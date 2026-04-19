¿Cuáles son los perros de raza Caramelo mexicana?

Recientemente el nombre perro Caramelo comenzó a popularizarse no sólo en México sino también en otros países de América Latina, pues estos singulares peludos han logrado ganarse el corazón de muchas personas.

Los conocidos como perros Caramelo son una raza de caninos que, tal como su nombre lo indica, tienen un pelaje corto de un color miel o dorado bastante característico, que es muy similar al color del caramelo.

Los perros Caramelo comenzaron a popularizarse bajo este nombre en Brasil, donde incluso pasaron de ser una raza ignorada a posicionarse como un símbolo cultural y la compañía de muchas personas.

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Perro Caramelo ı Foto: Especial

Debido a que en el país sudamericano se registró un incremento en la población de los perros callejeros mestizos, por lo que se comenzó a incentivar aún más la adopción y campañas de sensibilización sobre el abandono y maltrato animal.

Estos peluditos han sido utilizados como imagen en varios materiales educativos y eventos con la finalidad de incentivar a que sean adoptados, respetados y cuidados sin importar su raza y origen.

¿Cuáles son los 3 perros mexicanos?

Actualmente en México existen tres razas de perro reconocidas de manera oficial por la Federación Canófila Mexicana (FCM), las cuales tienen características únicas y hasta una conexión histórica y cultural con el país.

Estos son el Xoloitzcuintle, el perro sin pelo con más de 7 mil años de antigüedad; el Chihuahua o Chihuahueño, una de las razas más pequeñas; y el Calupoh, conocido como el perro lobo mexicano resultado de la mezcla de un lobo gris y un perro doméstico.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem) compartió una publicación en la que no solo se tenía a las tres razas de perros mexicanas incluidas, sino que también se encuentra el famoso perro Caramelo.

Razas mexicanas de perros ı Foto: Propaem

En México existe una gran variedad de perros mestizos; y pese a no ser reconocidos de manera oficial como una raza, estos pueden formar parte de muchos hogares mexicanos debido a la fidelidad y alegría que traen a los hogares.

Los perros mestizos; como los perros Caramelo, son conocidos por su capacidad de adaptación a cualquier entorno, haciéndolos incluso bastante resistentes a muchas enfermedades y climas.

Los perros Caramelo han ganado tanta importancia en América Latina que incluso Netflix cuenta con una película en la que uno de estos lomitos es el protagonista de la emotiva historia que se estrenó en octubre del 2025.

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