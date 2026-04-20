› Greer, en la Terminal 2

Muchas miradas están puestas en la segunda ronda bilateral de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC. Anoche llegó a la Terminal 2 del AICM el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y fue recibido directamente por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien además de su anfitrión será su contraparte por el lado de México en estos días. Nos adelantan, por lo pronto, que el funcionario estadounidense será tratado con todas las muestras de cortesía que el caso amerita, pero del lado mexicano también habrá calibración fina de señales políticas y humores que pudieran tener incidencia mayor a la hora de los acuerdos. Se tiene previsto que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo reciba en Palacio Nacional. Reglas de origen, sector automotriz, acero, aluminio y sector agropecuario, presiones arancelarias, hay una vastedad de temas a seguir y en esto está en gran medida también el sector empresarial. Hay quien considera que Washington no viene a escuchar sino a tratar de fijar condiciones. Ya se verá si es así.