› Y Alto Comisionado, en el Zócalo

Y hablando de visitas el que ayer anduvo en el mismísimo Zócalo fue Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ayer inició una visita a México en la que tendrá múltiples reuniones con organizaciones civiles, víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y, por supuesto, con funcionarios del Gobierno, la más importante de ellas con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer mismo, Türk tuvo uno de sus primeros encuentros con agrupaciones y colectivos, los cuales si bien reconocieron que ha habido avances también le presentaron una lista de pendientes. La visita se realiza, nos recuerdan, cuando aún están frescos los cuestionamientos del Gobierno federal al informe del Comité de la ONU en materia de desaparición forzada. Türk, por lo pronto, difundió un video caminando por las calles del primer cuadro en el que destaca su presencia aquí: “México es un país del G-20, tiene una gran influencia en el mundo y vamos a discutir temas globales, regionales y nacionales, y con entusiasmo de que eso suceda”. Pendientes.