Gobierno federal anuncia refuerzo de seguridad en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

El Gobierno federal reforzará la seguridad en zonas arqueológicas y turísticas de México, después del ataque armado ocurrido en Teotihuacán que dejó dos muertos y 13 heridos.

Así lo informó en la Conferencia del Pueblo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró que el reforzamiento fue una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo expuesto en la Conferencia, para este propósito se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en las zonas turísticas, se reforzarán las revisiones preventivas y los controles de acceso, y se fortalecerán los controles de vigilancia.

Asimismo, enfatizó que se ampliará el patrullaje físico y cibernético para “identificar y prevenir cualquier amenaza”.

“Hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”, explicó el secretario de Seguridad en la Conferencia.

Al término de su intervención, García Harfuch lamentó que un acto como éste, un ataque armado en una zona turística, nunca se había registrado en nuestro país.

Posteriormente, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Omar García Harfuch dio más detalles del ataque en Teotihuacán, y enfatizó que, gracias a la rápida actuación de autoridades federales, se evitó la pérdida de más vidas.

“El día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho inédito en un sitio de esta relevancia en nuestro país”, escribió.

El día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho inédito en un sitio de esta relevancia en nuestro país.



La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la @GN_MEXICO_ actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 21, 2026

“La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la @GN_MEXICO_ actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas”, abundó.

En el mismo sentido, lamentó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional”, concluyó García Harfuch.

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