Atacante en Teotihuacán actuó solo y tenía perfil psicopático, aseguran autoridades

Homicida se alojó un día antes en un hotel de la zona

Al exponer, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados preliminares de la investigación acerca del ataque ocurrido este lunes en Teotihuacán, autoridades aseguraron que el agresor, identificado como Julio César Ramírez, actuó sólo y se le identificó bajo un perfil psicopático.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un mensaje de solidaridad con las víctimas y aseguró que se mantendrá un informe sobre el ataque.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, relató que a las 11:20 de la mañana se recibió el reporte de un hombre armado en la zona arqueológico; a las 11:30, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona, contra los cuales el hombre disparó, por lo que los uniformados repelieron la agresión, derivado de lo cual un tiro le dio en una pierna; posteriormente, el agresor se quitó la vida.

Aseguró que esta persona actuó sola, sin que se identificara algún otro colaborador.

Incluso, se identificó que un día antes se alojó en un hotel y llegó al punto en un taxi por aplicación.

“Derivado de esa mesa, se pudo determinar que se logró se trató de un solo atacante. Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más”, dijo.

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, expuso que, además del arma y un cuchillo, se le encontraron 52 cartuchos útiles en una bolsa de plástico que en todo momento portó en las manos.

Sobre la muerte del agresor, ratificó que al ser inmovilizado por la Guardia Nacional éste accionó su arma contra él mismo, lo cual fue atestiguado por presentes, dijo.

Tras un análisis a sus pertenencias y la indagatoria a la que llevó su identificación oficial, se determinó que el hombre contaba con un perfil psicopático, caracterizado a replicar ataques cometidos por otros personajes, reconocida como “copycat”, ya que se encontró literatura alusiva a agresiones como las cometidas.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio y es una es una hipótesis de investigación que así sucedió. Toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, declaró.

Derivado de esto, se desprende que el ataque no fue espontáneo, ya que también se encontró que el hombre visitó la zona en momentos anteriores y desde ahí planeó el ataque para fijar los puntos que utilizaría para cometer su plan.

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FGR