Sheinbaum celebra dos años de triunfo con informe ante 850 mil personas: ‘Nada ni nadie va a detener la Transformación’

Desde el Monumento a la Revolución, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó y dejó en claro que México ya cambió y nada ni nadie detendrá la transformación que vive con un pueblo despierto y organizado que decide su destino como país libre, democrático, independiente y soberano —el cual colabora, se coordina, pero nunca se subordina—; por ello convocó a salir, a partir de la próxima semana, a todas las plazas públicas a realizar asambleas e informar al pueblo que la patria no se vende, sino que se le ama y se le defiende y que en México no se aceptan injerencias.

“México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la Transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que ‘queremos ser dictadura’ o ‘que apoyemos la censura’. Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo, y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado”.

“Y por eso lo decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de Transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México. Por eso, les pregunto: ¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México? ¡Sí! ¿Vamos a defender la Transformación? ¡Sí! Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende! A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!”, puntualizó en su informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo ante 850 mil mexicanas y mexicanos que asistieron tanto en el Monumento a la Revolución como en las plazas públicas de 30 estados del país.

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La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que durante los 20 meses que lleva su Gobierno se ha conducido con honradez, por ello: se redujo 10 por ciento el gasto corriente; se incrementó la reaudación de 2024 a 2025 en 4.8 por ciento en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd); el desempleo se ubica en solo 2.5 por ciento; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12 por ciento; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB; incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2 por ciento.

Desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y con conexión en 30 entidades de la República, la presidenta @Claudiashein rindió cuentas de frente al pueblo y en la plaza pública, a 2 años del triunfo del pueblo de México. Honestidad, resultados, amor al pueblo y a… pic.twitter.com/WgpLsaeYkJ — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 31, 2026

En seguridad, destacó que se combate la corrupción y la colusión con la delincuencia por lo que ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos; con la Estrategia Nacional de Seguridad se han reducido en 49 por ciento los homicidios dolosos y 20 por ciento los delitos de alto impacto. “Nosotros no hacemos la guerra como en el pasado, nosotros construimos paz con justicia”, comentó.

Respecto a la relación con Estados Unidos, puntualizó que ha sido muy clara en que para disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas que existe en su territorio, por ello, detalló que desde México se continuará colaborando por convicción humanista.

Detalló que al cierre del 2026 los Programas para el Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes. Mientras que en empleos, puntualizó que las y los trabajadores viven desde el 2019 una primavera laboral: el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 582 pesos en 2026, 154 por ciento de aumento en términos reales, en la frontera norte el salario mínimo alcanza los 13 mil 226 pesos mensuales; el salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos; las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con seguro social y este mes recibieron por primera vez, reparto de utilidades; se creó el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios, se garantiza la seguridad social, así como el salario de las y los jornaleros agrícolas y se aprobó la semana laboral de 40 horas.

Asimismo, en Educación al término de este año se habrán generado 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior, 100 mil en Educación Superior con las universidades Benito Juárez y Nacional Rosario Castellanos; las y los maestros de educación básica recibieron 10 y 9 por ciento de aumento salarial en 2025 y 2026; desde 2019 se ha basificado a 1.2 millones de docentes. En salud resaltó que se han puesto en operación 29 nuevos hospitales, 10 unidades de medicina familiar, 35 Centros de Salud y consultorios, 100 quirófanos; se han distribuido mil 700 millones de medicamentos gratuitos lo que ha permitido que el abasto llegue al 85 por ciento y en atención al cáncer el 95 por ciento; se han realizado 18 millones de visitas domiciliarias con Salud Casa por Casa; y entran a la especialidad 19 mil nuevos médicos y médicas. En vivienda, se han entregado miles de hogares y más de medio millón se encuentra en construcción, además se ha reestructurado los créditos de 5 millones de familias. En beneficio de las mujeres mexicanas se han llegado a más de mil Centros LIBRE en todo el país. Se han entregado 25 mil mdp de manera directa a 19 mil pueblos indígenas y afromexicanos.

Para garantizar el desarrollo nacional informó que se han incorporado seis nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad de 3 mil 114 megawatts, se ha llevado electricidad a 13 mil 893 comunidades; Pemex redujo su deuda en 20 mil mdd y hoy procesa 1.3 millones de barriles. En caminos se tiene un avance del 30 por ciento en la repavimentación de 43 mil kilómetros (km) de carreteras libres de peaje; se concluyeron obras estratégicas como la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, el Puente Nichupté en Cancún, Real del Monte–Huasca en Hidalgo, la carretera Pátzcuaro–Uruapan y San Ignacio–Tayoltita, la reconstrucción y nueva operación de 78 puentes; se han construido 135 caminos artesanales y se han intervenido mil 100 km de infraestructura carretera en la Mixteca de Oaxaca y Puebla; se inauguró el tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio y el tren Lechería-AIFA. Aunado a que con apoyo de los ingenieros de la Defensa Nacional se construyen los trenes: AIFA–Pachuca; Ciudad de México–Querétaro; Querétaro–Nuevo Laredo; Querétaro–Guadalajara; Salina Cruz–Ciudad Hidalgo, con la Marina y el Tren Maya de carga. Por lo que en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum se llegarán a 4 mil 200 kilómetros de nuevas vías férreas. Asimismo, destacó que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros, Mexicana de Aviación a un millón de pasajeros y llegará al triple con 14 aviones más. En materia hídrica se realizan obras en 2 mil 183 municipios, se tecnifican 250 mil hectáreas de riego agrícola, se desarrollaron 14 proyectos estratégicos y se construyen 23 plantas de saneamiento.

“Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional. Por ello, que quede claro: la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México!”, concluyó.

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