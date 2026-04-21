Mier descarta acuerdo para aplazar elección judicial a 2028

El senador Ignacio Mier, coordinador de la JUCOPO, durante un chacaleo en el Senado de la República

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, descartó que exista acuerdo político para modificar la fecha de la elección judicial y aplazarla de 2027 hasta 2028, al subrayar que la propuesta apenas se ha planteado en la Cámara de Diputados y no ha sido discutida ni formal ni informalmente entre las fuerzas políticas.

En conferencia de prensa, el legislador reconoció que tuvo conocimiento de una iniciativa en San Lázaro que plantea cambiar el calendario electoral para jueces y magistrados pendientes, pero dejó claro que el tema está lejos de concretarse.

“Tuve conocimiento que en Cámara de Diputados habían presentado una iniciativa donde contempla modificar la fecha para la realización del proceso para la elección de los jueces magistrados que quedan pendientes, pero no hay una definición ni el consenso en este sentido”, afirmó.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, en entrevista el 17 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Mier fue tajante al insistir en la falta de acuerdos: “No hay acuerdo. No. Entonces no lo hay”, dijo, y agregó que el asunto ni siquiera ha sido parte de las conversaciones recientes. “Yo lo dije. Y el día de ayer tampoco se mencionó ni siquiera la posibilidad ni en pasillos ni privado ni en la Junta de Coordinación Política”, sostuvo.

Cuestionado sobre la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para abordar la reforma, en medio de advertencias realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la complejidad de organizar elecciones judiciales concurrentes con comicios constitucionales, el senador llamó a un análisis más profundo.

“Yo creo que hay que hacer un análisis más sereno, más puntual y meter en la matriz no solamente la posibilidad técnica, de logística el Instituto Nacional Electoral; también interviene la cuestión del presupuesto y también interviene voluntad por parte de la coalición de impulsar primero un periodo extraordinario y después una reforma”, explicó.

Si bien no descartó por completo que el tema avance en el futuro, Mier insistió en que, por ahora, no existen condiciones políticas para ello. “Hay siempre la posibilidad de que sea, pero en este momento lo que yo puedo señalar y puntualizar es que no la hay”, concluyó.

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MSL