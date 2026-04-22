Advierte Volker Türk que desapariciones son ‘una herida abierta’ en México

Volker Türk, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante conferencia de prensa

Tras concluir su visita oficial al país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la violencia generalizada y la crisis de desapariciones en México representan “una herida abierta” que afecta la base misma de la sociedad.

En conferencia de prensa, el funcionario internacional subrayó que este fenómeno no es exclusivo de México, pero en cualquier país donde ocurre tiene impactos profundos en el tejido social.

“Las desapariciones en cualquier país del mundo son una herida abierta y afectan la base de la sociedad”, afirmó.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. ı Foto: hchr.org.mx

Durante su visita, Türk sostuvo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con representantes del Poder Legislativo, organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

El Alto Comisionado señaló que uno de los principales reclamos que escuchó de manera reiterada fue el de la impunidad, la cual consideró un factor clave en la persistencia de la violencia.

“La impunidad es un área que sería el mejor antídoto para la inseguridad”, destacó.

Cuestionado sobre hechos recientes como un feminicidio en la Ciudad de México y los acontecimientos en Teotihuacán donde perdió la vida una ciudadana canadiense, Türk indicó que, tras dialogar con autoridades como la fiscal Ernestina Godoy, existe reconocimiento de que el problema de la violencia es real.

El funcionario también advirtió que el crimen organizado, el tráfico de armas y la corrupción continúan teniendo un impacto significativo en el ejercicio de los derechos humanos en el país, por lo que llamó a fortalecer las instituciones civiles y los mecanismos de rendición de cuentas.

En materia de desapariciones, calificó la situación como uno de los desafíos más graves y dolorosos, y reconoció la labor de los colectivos de búsqueda, particularmente de mujeres, quienes —dijo— han asumido tareas fundamentales ante la falta de respuestas del Estado.

Colectivos de familiares de desaparecidos protestaron afuera del Centro Cultural España ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, hizo un llamado a no politizar esta problemática y a construir un compromiso nacional que priorice a las víctimas, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición.

Türk también destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar los procesos de identificación forense y asegurar recursos suficientes para enfrentar la crisis.

Finalmente, reiteró la disposición de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para brindar asistencia técnica y acompañamiento al Estado mexicano, con el fin de avanzar en soluciones estructurales en materia de derechos humanos.

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MSL