Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 25 de abril

La autopista México-Puebla registra alta carga vehicular este sábado 25 de abril, con flujo constante en ambos sentidos debido al incremento de viajes de fin de semana. Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos, principalmente en accesos al Valle de México y puntos de alta concentración vehicular.

Estado del tránsito hoy

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 25 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, el aumento en el número de vehículos genera reducciones de velocidad en casetas, incorporaciones y zonas estratégicas de la vía.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas por incidentes menores, como choques por alcance, vehículos detenidos o maniobras en carriles laterales. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia constante para atender cualquier eventualidad y agilizar la circulación.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo tanto de salida como de ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son frecuentes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden experimentar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la mañana y la tarde.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En semanas recientes, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20, como parte de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas labores han concluido en su fase principal, autoridades no descartan labores de mantenimiento o ajustes menores, lo que podría generar afectaciones puntuales en la circulación. Asimismo, el incremento en la movilidad propio del fin de semana puede derivar en retrasos adicionales en distintos tramos.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestión severa.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, especialmente en fines de semana. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos en el trayecto.

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MSL