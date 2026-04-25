“EU es quien debe aclarar si quiere tratados bilaterales”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el Gobierno de Estados Unidos es el que debe aclarar si tiene mayor interés en buscar que la relación comercial en Norteamérica sea por medio de tratados bilaterales, mientras tanto, sostuvo que su Gobierno mantiene la opinión de que lo más conveniente para esta región del mundo es conservar el tratado junto a Canadá.

Ante las manifestaciones hechas por algunos funcionarios norteamericanos sobre que la apuesta sería tratar de manera particular con cada uno de sus socios comerciales, la mandataria mexicana mencionó que se mantendrá la búsqueda de las mejores condiciones para el país, en el marco de lo que esté bajo su responsabilidad.

“Ahora, ya la posición del gobierno de Estados Unidos, pues ellos tienen que dar su posición. Nosotros lo que tenemos es una mesa de trabajo con ellos y lo que buscamos siempre son las mejores condiciones para México. Las mejores condiciones para México, porque hay cosas que dependen de México y hay cosas que dependen de los Estados Unidos”, dijo.

El Dato: Mark Carney compartió en sus redes sociales que a principios de este año la misión comercial canadiense en México resultó en más de 20 nuevas alianzas y acuerdos.

Reiteró que a los tres países les beneficia mantener el convenio, porque es la manera más adecuada que se tiene para competir con otras regiones a escala mundial.

“A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países porque nos ha dado muchas ventajas a los tres países y es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo”, declaró.

Remarcó que entre los objetivos, además de mantener el Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), es que no haya más imposiciones arancelarias y frente a las decisiones que toma el gobierno de Donald Trump, buscar que México obtenga las mejores condiciones, como hasta ahora se ha conseguido.

“Lo que tenemos que buscar nosotros es la permanencia del tratado. Evidentemente, garantizar o buscar que no haya aranceles, pero frente a una determinación que tome el Gobierno de los Estados Unidos, pues nosotros buscamos las mejores condiciones para nuestro país, que de hecho las tenemos por la cercanía territorial y la vinculación y la integración económica que ya existe entre ambos países. Y ese es el trabajo que está haciendo de manera excelente la Secretaría de Economía”, comentó.

En ese marco, señaló que el grupo que encabeza el secretario Marcelo Ebrard se enfoca en que México tenga garantizados los mejores términos.

“Nosotros lo que tenemos es una relación con el gobierno de los Estados Unidos y particularmente la Secretaría de Economía, enriquecida ahora con otros compañeros que están participando en el grupo de trabajo de la revisión del tratado, pero encabezados por el secretario Marcelo Ebrard, pues están trabajando para poder garantizar las mejores condiciones para México. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Economía”, dijo la Presidenta Sheinbaum.

La Presidenta declaró que Estados Unidos también tiene que garantizar certeza jurídica y que no exista corrupción, luego de que el embajador de dicho país en México, Ronald Johnson, advirtió que la falta de estos componentes pueden afectar las inversiones en el país.

Al asistir a la inauguración de la planta Pacífico Mexinol, en Sinaloa, el representante diplomático dijo: “Para que la inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.

Tomando una ligera pausa para responder, la mandataria mexicana dijo que esto es algo en lo que ya trabaja su administración y refirió que Estados Unidos también debe hacer su parte en el mismo asunto: “Ellos allá y nosotros acá”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo manifestó que en aquel país también debe de crearse un ambiente favorable para que las empresas decidan inyectar capital.

“Ellos en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas y en México también. Hasta ahí”, comentó.

Preparan cumbre México-Canadá

› Yulia Bonilla

TRAS UNA LLAMADA telefónica entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los gobiernos de ambos países acordaron un encuentro presencial para afianzar la relación de colaboración mutua.

Fue la mañana de este viernes cuando la mandataria mexicana sostuvo una conversación vía remota con el canadiense, con el objetivo de abordar los asuntos comerciales de mutuo interés.

Dentro de esto se consideró la inyección de capital que ambos países han impulsado de manera mutua.

“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países”, escribió la Presidenta en redes sociales.

Tras remarcar la cercanía entre México y Canadá, anunció que en breve habrá una reunión presencial en el país norteamericano, a donde viajarán integrantes de la Secretaría de Economía.

LA PRESIDENTA de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Roberto Velasco, en llamada con el primer ministro Mark Carney, ayer ı Foto: Especial

“Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía viajará para dar seguimiento a la cooperación entre nuestros países”, anunció.

Como parte de su agenda en la misma materia, Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, petrolera brasileña con la cual se busca llegar a un acuerdo para aprovechar la capacidad con la que cuenta en la exploración de aguas profundas.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, expuso.

A finales de marzo de este año, dio a conocer las intenciones de establecer esta alianza, en ánimo de emprender una exploración que permita hallar nuevos yacimientos que permitan garantizar la disponibilidad de combustible para las futuras generaciones.

Aunque recordó que hay un límite de producción diario de 1.8 millones de barriles, comentó que es necesario seguir adelante con la exploración.

“Entonces, por racionalidad, por las futuras generaciones y por razones ambientales, hemos decidido que el máximo de producción es 1.8, pero tiene que seguir aumentando la exploración de nuevos yacimientos”, dijo la mandataria.