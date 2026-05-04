Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 5 y 6 de mayo

Ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana

En Soriana, como cada semana, llegaron las ofertas para este martes y miércoles del campo, para que aproveches todos los productos que entran en los descuentos.

Por dos días podrás encontrar verduras, frutas, pescado y carne para las comidas de la semana a precios accesibles y de calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras de supermercado para la semana este martes 5 de mayo y miércoles 6 de mayo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana. Toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate saladette: $53.80 el kilo

Piña miel: $34.80 la pieza

Mango Ataúlfo: $34.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Melón Chino: $19.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Sandía con semilla: $18.80 el kilo

Toronja sangría: $31.80 el kilo

Fresa charola 454 gramos: $49.80 la pieza

Calabaza criolla / italiana: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Chile serrano: $68.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel 100 gramos: $16.90

Lechuga romana: $12.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya

Col blanca: $19.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados