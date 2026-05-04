Para hacer el mandado

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 5 y 6 de mayo

Si vas a hacer el mandado en la semana, checa los descuentos del Martes y miércoles del Campo en Soriana; te dejamos la lista completa

Ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana
Ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana Foto: Gemini
Por:
Mariel Caballero

En Soriana, como cada semana, llegaron las ofertas para este martes y miércoles del campo, para que aproveches todos los productos que entran en los descuentos.

Por dos días podrás encontrar verduras, frutas, pescado y carne para las comidas de la semana a precios accesibles y de calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras de supermercado para la semana este martes 5 de mayo y miércoles 6 de mayo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana. Toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate saladette: $53.80 el kilo
  • Piña miel: $34.80 la pieza
  • Mango Ataúlfo: $34.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Melón Chino: $19.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Sandía con semilla: $18.80 el kilo
  • Toronja sangría: $31.80 el kilo
  • Fresa charola 454 gramos: $49.80 la pieza
  • Calabaza criolla / italiana: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chile serrano: $68.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel 100 gramos: $16.90
  • Lechuga romana: $12.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
  • Col blanca: $19.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo
  • Filete de basa rojo: $64.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $69.00 el paquete
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Mero, cabrilla o banqueta fresca: $199.00 el kilo
  • Chuleta natural de cerdo Bachoco: $108.90 el kilo
  • Pierna en trozo de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo Bachoco: $115.90 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $54.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $143.00 el kilo
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