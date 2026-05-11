Hallan 6 muertos en vagón de tren

LAS AUTORIDADES de Texas encontraron a seis personas muertas, presuntamente migrantes, dentro de un vagón de carga de la empresa Union Pacific en Laredo, Texas, cerca de un patio ferroviario próximo a la carretera interestatal 35.

Aunque no se ha confirmado identidad, nacionalidad ni ruta del tren, el hallazgo colocó de nuevo bajo atención los riesgos asociados al uso de unidades ferroviarias en corredores migratorios.

Investigadores del Departamento de Policía de Laredo describieron el patio ferroviario como una zona de gran extensión dedicada al movimiento de carga.

El reporte llegó alrededor de las tres de la tarde, cuando un empleado de la empresa ferroviaria avisó a las autoridades sobre el descubrimiento de “múltiples víctimas” en el interior de un vagón tipo caja. Una hora después, policías locales confirmaron el hallazgo.

La identidad, edad y procedencia de las víctimas no quedaron disponibles de inmediato. José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, afirmó que esos datos forman parte de “el centro de la investigación en curso”.

El Tip: La temperatura máxima en Laredo alcanzó ayer 36 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional de EU.

El examinador médico del condado de Webb practicará las autopsias para determinar la causa de muerte. Hasta el momento, la policía no ha reportado personas detenidas ni ha precisado el origen del tren.

Un vocero de Union Pacific informó, mediante una declaración escrita, que la empresa ferroviaria está “entristecida por este incidente” y mantiene comunicación con las autoridades de Laredo para apoyar la investigación. La compañía no ofreció más detalles sobre el origen del tren ni sobre las condiciones en las que el vagón llegó al patio ferroviario.

Cabe señalar que Laredo se encuentra frente a la frontera mexicana y concentra uno de los cruces comerciales más importantes de Texas. Además, existen antecedentes recientes de personas migrantes localizadas dentro de vagones ferroviarios en el sur texano, como los casos registrados en 2023 cerca de Eagle Pass y Knippa.