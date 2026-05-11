Productores denuncian represión en Zacatecas

Productores de frijol reprobaron los actos de “represión” por parte de policías estatales de Zacatecas, ocurridos el sábado pasado, luego de una marcha convocada por los agricultores para pedir atención a sus demandas.

En conferencia de prensa, los productores señalaron como un “fracaso” la gestión del gobernador del estado, David Monreal, quien, además de no poder con la inseguridad, dijeron, “no ha podido cumplir un compromiso que fue firmado ante un notario”.

El líder del movimiento de los frijoleros, Isaías Castro, quien fue detenido y posteriormente liberado, anunció que, a pesar del asedio del que fue víctima él y otros compañeros suyos, su lucha continuará, pues este lunes planean realizar una megamarcha para pedir atención a sus demandas, las cuales son el cumplimiento de un acuerdo firmado el 29 de marzo, relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro del programa Alimentación para el Bienestar.

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El Dato: El gobierno de Zacatecas afirmó que la intervención de las autoridades en la protesta tuvo como objetivo “garantizar la libre circulación y la seguridad de los asistentes al evento”.

Informó que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se comprometió con los productores a comprarles mil 500 toneladas de frijol a 20 pesos por kilo. Añadió que, además de la compra anunciada por el gobierno de Aguascalientes, buscan comercializar otras cuatro mil toneladas que actualmente se encuentran en tránsito, lo que beneficiaría a cerca de ocho mil productores zacatecanos.

El productor Abraham Castro responsabilizó al gobernador David Monreal de cualquier hecho que les pudiera ocurrir a quienes participan en las manifestaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos con el sector agrícola.

Durante la madrugada del domingo fueron liberadas nueve personas que fueron detenidas con violencia por policías estatales de Zacatecas, luego de participar en la protesta de productores de frijol en la capital del estado el sábado pasado. Los liberados son cuatro productores, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y tres mujeres que brindaron acompañamiento a los manifestantes.

El sábado, en las inmediaciones del Multiforo, antes y durante el concierto del cantante Ricardo Montaner, en total 11 personas fueron arrestadas, pero hasta la madrugada del domingo, nueve permanecían detenidas.

Desde el mediodía, los agricultores acudieron al lugar con tres tractocamiones para iniciar una protesta pacífica, con la finalidad de que las autoridades atendieran sus demandas.

Sin embargo, los productores encontraron un fuerte dispositivo de seguridad por parte de policías estatales, quienes colocaron vallas para impedir el acceso a la zona del Multiforo.

Las aprehensiones y el desalojo violento de los campesinos por parte de los uniformados provocaron la reacción solidaria de diversas organizaciones, entre éstas colectivos feministas y de madres buscadoras, así como sindicatos y movimientos estudiantiles, los cuales recriminaron la represión y convocaron a una megamarcha para este lunes.

Los productores finalmente hicieron un exhorto a la ciudadanía y a los diputados locales para sumarse a la movilización de este lunes y exigir soluciones para el campo zacatecano.