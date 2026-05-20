Casting naranja

Cuentan que Movimiento Ciudadano ya comenzó a estudiar cuáles serán los perfiles con los que buscará extender su presencia territorial en Sinaloa, por lo que al dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, ya se le ha visto haciendo scouting por la entidad, como ayer, que en su visita a Culiacán quiso sacudirse de lo que llamó “el sistema cupular de partidos” y jurar que jamás de los jamases veremos a los naranjas haciendo migas con la 4T o con las otras fuerzas de oposición. Pero más allá de si va o no va en coalición, lo que también llamó la atención es la lista que ya comienza a formarse para las nominaciones emecistas. Nada es oficial, pero ya suenan los nombres del exdirigente empresarial Juan Pablo Castañón y la diputada local de MC Elizabeth Montoya, cuyo nombre ya no sólo es reconocido entre los sinaloenses, sino a escala nacional porque sobrevivió a un ataque armado en enero pasado, una circunstancia que, dicen, tratará de capitalizar el partido, ya veremos cómo.

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