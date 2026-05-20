Necesaria coordinación

Muy destacado ha sido, nos dicen, el anuncio de la mancuerna que ya componen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para hacer frente a las desapariciones, un problema colocado entre los asuntos prioritarios de la estrategia nacional de seguridad. En función de esto, la encargada de la política interior del país habló de un centro de mando que concentrará los esfuerzos tanto de la Segob como de la FGR para atender los casos de desaparición de forma inmediata, desde el primer reporte, con movilizaciones de los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda de ambos equipos durante las 24 horas, los siete días de la semana. Esto, nos hacen ver, es sólo una de las medidas planteadas para uno de los desafíos más grandes que tiene México, ya que el personal coordinado de Gobernación y Fiscalía recorrerá las seis regiones del país para establecer agendas puntuales con colectivos y familias que buscan a los suyos.