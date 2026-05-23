Baño al candidato

Tremendo baño de limonada el que le dieron a Antonio “Tony” Flores Guerra, candidato a diputado en Coahuila por la alianza Morena-PT. En el penoso episodio, que se ha conocido en las benditas redes, se aprecia a una mujer arrojar con fuerza el líquido contenido en una jarra al sujeto que también es conocido como Lord Lamborghini por su afición de pasear en costosos vehículos de esa marca por las calles del municipio de Múzquiz. Las imágenes también dan cuenta de un fuerte reclamo que le hace la mujer —“¡¿para qué me besas?!”—, al momento en que se refugia adentro de remolque aparentemente en el que se preparan alimentos. Flores por su parte, sólo agacha la cabeza y da un paso atrás, mientras los integrantes de su equipo miran con sorpresa. Es sabido que en esa entidad el próximo 7 de junio hay elecciones locales para renovar 25 diputaciones. El abanderado morenista no ha querido dejar que el suceso le impacte así que ha asegurado que la vendedora “trae la gorra del PRI… Como pueden ver, yo estoy haciendo mi trabajo y estoy caminando, recorriendo las calles, las plazas, los comercios y yo creo que no debe de haber agresión hacia nadie, hacia ningún candidato”. ¿Qué tal?

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