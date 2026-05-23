“Misterioso” encuentro entre señalados

Llamó la atención el encuentro que tuvieron ayer en las instalaciones del Country Club de Culiacán los senadores morenistas Javier Corral y Enrique Inzunza quien, nos dicen, cual escapista, así como aparece, desaparece. El caso es que el chihuahuense ha asegurado que el de Badiraguato planea estar presente en el Senado la próxima semana. “Inzunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones”, informó en un mensaje que publicó en las benditas redes. Por cierto que fue en éstas donde se conoció en primera instancia su reunión, gracias a la difusión de una foto que, al estar un poco desenfocada, le agregaba un toque de misterio. Ambos, nos recuerdan, tienen en común que cargan con señalamientos judiciales relevantes, aunque claramente los del segundo en estos momentos resultan más graves pues provienen de la Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de tener ligas con el narco y lo ha requerido para enjuiciarlo. Dice sin embargo Corral que su encuentro no tuvo nada de indebido. Ahí el dato.

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