“Para renovarles sus visas”

Con la novedad de que el representante republicano, Carlos A. Giménez, no quiso dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa del subsecretario Christopher Landau la eventual revocación de la visa de los diputados federales de Morena que forman parte del Grupo de Hermandad México-Cuba que hace unos días lanzaron un pronunciamiento para rechazar que la Justicia de Estados Unidos impute al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por asesinato. Y quien aquí ha apoyado esa moción —la de que eventualmente se pueda quitar su vía de acceso a Estados Unidos a varios legisladores guindas— fue ayer Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. “Eso es exigirles coherencia. Si defienden a una dictadura señalada por graves violaciones, incluso en contra de su propio pueblo, que asuman el costo político y personal de estar del lado de los criminales. En México vemos cómo esos mismos legisladores de Morena hablan de soberanía mientras aplauden a un régimen que ha reprimido a su pueblo durante décadas”, sostuvo. La posición de los legisladores morenistas decía: “no aceptaremos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra íconos revolucionarios”. Uf.