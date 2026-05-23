Siguen protestas en el IPN

Donde las cosas se siguen complicando es en el Instituto Politécnico Nacional, porque no se han terminado de atender los reclamos de estudiantes que ayer mantenían tomadas las instalaciones del Canal Once. Apenas el jueves pasado, alumnos que demandan la renuncia del director general, Arturo Reyes, la aplicación de auditorías y medidas de transparencia en el manejo de recursos del instituto y de la Fundación Politécnico, y mejores condiciones académicas y materiales, incluyendo laboratorios, equipo, infraestructura y presupuesto cerraron el Circuito Interior provocando un severo caos vial. Ayer tuvieron una larga asamblea en la que, según reportes periodísticos, decidieron continuar con sus acciones de protesta. Se tiene previsto que el próximo 27 de mayo se celebre una reunión en la que ya no sólo estén funcionarios del IPN sino representantes de dependencias gubernamentales, la cual sería transmitida en vivo por el canal de televisión de la institución. Pendientes.