Andy, con camino libre

Con la novedad de que en Morena-Tabasco ya se están empezando a cuadrar, nos comentan, a lo que ha anunciado Andrés Manuel López Beltrán. Y es que resulta que enterado de su salida como secretario de Organización de Morena a nivel nacional y de su interés de competir por una diputación en un distrito tabasqueño, fue Chucho Selván, dirigente estatal del guinda, el que apareció para decir que Andy —quien recién se declaró chilango— es un activo importante del partido “en el país y en Tabasco”, al tiempo que ha reafirmado que la militancia en la entidad es lopezobradorista. Ha dicho, además, que el hijo del expresidente “tiene todos sus derechos estatutarios” e incluso que “está a tiempo para hacer el ajuste en su cambio de domicilio”. Y como para dar el mensaje de que la nominación se dará conforme a lo establecido en los estatutos, refirió que el interés de éste no le quita el derecho a nadie más de competir. Sí, sólo que a ver quién será la o el valiente que se anime a disputar el espacio al hijo del fundador del partido. Pos oye.