Los datos falsos de Inzunza

Y lo que está llamando la atención es el tiempo que el senador morenista Enrique Inzunza —quien es reclamado por la Justicia del Estados Unidos que lo señala de tener ligas con el Cartel de Sinaloa— estuvo realmente separado de su escaño. Y es que el jueves solicitó licencia a la Mesa Directiva de la Cámara alta, y hasta lo relevó y votó su suplente, pero resulta que ayer mismo, poco antes de las 3 de la mañana, a través de otro oficio se apuró a dar cuenta de que volvía a sus funciones. Nos dicen que fueron sólo 10 horas con 38 minutos las que Inzunza estuvo sin fuero, dando cuenta de que su licencia era sólo era una medida de contención momentánea de crisis y no una intención de enfrentar acusaciones sin afectar a su partido. Y por cierto, no es el único asunto relacionado con el legislador sinaloense el que tiene las miradas encima: también lo es el hecho de que el jueves por la mañana aseguró encontrarse en la CDMX, siguiendo el periodo extraordinario del Senado, pero en la noche fue captado en la celebración de una graduación en Culiacán. Nos dicen que la próxima vez que reporte sus ubicaciones habrá quien no le crea. Uf.