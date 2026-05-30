Maquinaria para reformas

Cual pedido vía aplicación, nos hacen ver, congresos estatales afines a la 4T operaron la validación de la reforma constitucional que recién se aprobó en el Congreso, con la que se agrega la injerencia extranjera como causal de anulación de una elección. Y es que apenas la mañana de ayer la reforma fue aprobada por el Senado, tras haber hecho lo propio un día antes la Cámara de Diputados. Y resulta que ayer mismo, poquito más de diez horas después de que se diera ese aval, ya 17 legislaturas estatales habían dado su respectivo arropo a la enmienda, con lo cual se cumple lo establecido en la Carta Magna. Ya sólo queda que se haga la declaratoria correspondiente de constitucionalidad, lo que ocurriría el lunes próximo, y ésta sea enviada al Ejecutivo para su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se dará inmediatamente después. Por lo pronto, nos comentan, ha quedado claro nuevamente que la maquinaria de la 4T para reformar la Constitución de la 4T funciona con bastante eficiencia.