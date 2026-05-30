Ratifican calificación a Pemex

Buena noticia para Petróleos Mexicanos, nos comentan, el que la agencia R&I le ratificara la calificación en BBB+, con perspectiva estable. El anuncio es relevante para la petrolera, pero también para las políticas financiera, presupuestal y energética del país. “La calificación se mantiene alineada con la de México, considerando el papel estratégico de Pemex dentro de la política energética nacional, su relevancia para la actividad económica del país y el apoyo financiero directo e indirecto que recibe del Gobierno federal”, han referido la Secretaría de Energía y la propia paraestatal. Se ha informado que R&I destacó que Pemex continúa desempeñando una función central para asegurar el suministro estable de combustibles y otros energéticos en México, así como su contribución fiscal al Gobierno federal. Y que mantiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Rating and Investment Information, Inc. es la principal agencia japonesa de calificación crediticia.