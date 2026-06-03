Aprueban suspensión definitiva de edil de Tlanepantla; alistan procesos contra ediles de Cuautla y Atlatlahucán

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva del edil de Tlanepantla, Jorge Armando Genaro Rubio luego de que fuera vinculado a proceso a proceso por la presunta comisión de los delitos de violación, abuso y corrupción de menores, cometidos presuntamente en perjuicio de un menor.

Desde el pasado mes de junio el exalcalde permanece recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla.

El pasado 25 de abril luego de ser capturado el cabildo de Tlanepantla designó por unanimidad a la síndica Reyna Lagos González para asumir de forma provisional la conducción y despacho del Gobierno municipal.

El Congreso de Morelos evalúa la suspensión definitiva de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucán luego de que fueran detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión y del Operativo Enjambre.

🏛️ El Pleno del Congreso del Estado de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla.



⚖️ La determinación deriva de la imposibilidad material y jurídica para ejercer el cargo por la presunta comisión de un… pic.twitter.com/ieg6i6c9W3 — H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) June 3, 2026

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Pimentel Mejía (Morena), dijo que se está a la espera de recibir las notificaciones procesales oficiales correspondientes por parte de las instancias ministeriales federales, para que los alcaldes suplentes de estas localidades puedan rendir la protesta de ley y asumir formalmente la titularidad de los ayuntamientos.

De acuerdo con las leyes estatales se cuenta con un plazo de hasta 90 días para que las sindicaturas municipales suplan las ausencias temporales de los alcaldes.

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MSL