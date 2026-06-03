En la palestra

Nos comentan que la tranquilidad del retiro de Andrés Manuel López Obrador podría verse una vez más trastocada. Y es que su familia ha hecho lo posible —deliberadamente o no— para que esto no ocurra. Ejemplos sobran, pero ayer hubo una manifestación de partida doble. Primero, el segundo hijo del tabasqueño, Andy, publicó una foto con su padre, con la breve pero sustanciosa frase: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”. Nada hay de malo con publicar imágenes con la familia, lo que ocurre, señalan varios, es que es complicado no sobreinterpretar este tipo de actos cuando el vástago del exmandatario no hace mucho que alzó la mano para subirse a las campañas en 2027. Pero ahí no termina la cosa. Resulta que el más pequeño de los hijos de AMLO, Jesús Ernesto, también se colocó en la cima de las tendencias en redes, tras aparecerse en la inauguración en CDMX del exclusivo restaurante del chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae. Ya se imaginará la explosión de comentarios y reproches por aquello de la austeridad.