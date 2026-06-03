Retiro inminente

Y la que, comentan, ya volteó el reloj de arena en cuenta regresiva es la diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien anunció ayer —en una entrevista radiofónica— que el 31 de agosto de 2027, cuando concluya su periodo como legisladora, se convertirá oficialmente en una figura dos veces retirada, pues recordemos que la también exsecretaria de Gobernación es ministra en retiro. “Seguramente me dedicaré a hacer conferencias y a un tema estrictamente académico”, explicó la jurista, al compartir que esta decisión es inapelable después de barajarla y consultarla con la almohada. “Me había decidido desde hacía tiempo que ésta era mi última función pública”. Sánchez Cordero, que por cierto ha sido cuestionada por abstenerse —o más bien, no apoyar— algunas legislaciones clave impulsadas por la 4T, agregó que de esto ya tiene conocimiento su líder en San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal. “Ya se lo había dicho (…). Le dije: ‘Mira Ricardo, yo me retiro en el 27’. Es una decisión tomada”. De éste dijo que “es mi coordinador, lo respeto, pero estamos teniendo visiones diferenciadas”.