Gobierno revisa 2 proyectos ambientales

La Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina el 3 de junio de 2026

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal realiza una segunda revisión del proyecto Saguaro, en el golfo de California, y señaló que el nuevo análisis incluye la ruta de barcos, frecuencia de entrada de embarcaciones y posibles efectos en la región.

La segunda valoración de este proyecto, ligado al traslado de gas natural a Asia, fue necesaria después de que recibió cuestionamientos por sus posibles efectos en una zona de importancia ecológica, pesquera y marítima.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto llegó a su administración con autorización ambiental otorgada durante el gobierno anterior. Aun así, señaló que las autoridades federales revisan el alcance real de la obra en esta zona. Sostuvo que la revisión debe partir de una valoración científica sobre impactos reales, medidas de mitigación y posibles daños irreversibles.

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15 millones de toneladas anuales de gas se llevarían a Asia

Para la mandataria, las decisiones ambientales no deben reducirse a una negativa automática frente a cualquier obra. Señaló que cada proyecto requiere una evaluación integral sobre beneficios, costos y riesgos.

En Quintana Roo, el conflicto con Calica —subsidiaria de la empresa Vulcan Materials— mantiene al Gobierno en pláticas para buscar una salida negociada. La disputa gira en torno a la extracción de piedra caliza y a señalamientos de daño ambiental, aunque también conserva una concesión ligada a sus operaciones en Punta Venado.