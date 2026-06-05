Oposición llama a “salvar” al Estado; critica a AMLO

La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, en una imagen del 25 de mayo de 2026

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó al Gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “unir esfuerzos para encabezar un gran diálogo que sirva para salvar al Estado mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos”.

A través de un videomensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que México padece la crisis institucional más profunda de la historia moderna, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de “abrazos, no balazos”.

Para sorpresa de nadie, abundó, autoridades de Estados Unidos han señalado presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, frente a lo cual la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados.

“La pregunta es ¿el régimen va a seguir usando a la soberanía como escudo político para proteger a los narcospolíticos (como en Sinaloa) o va a combatirlos con todas las herramientas del Estado?”, dijo.

Por ello, insistió en romper el pacto de impunidad y convocó a los demás poderes a sumar esfuerzos contra la delincuencia organizada y gobernantes corruptos.

En este contexto, el senador del PAN Marko Cortés cuestionó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el exmandatario abandonó durante su gobierno los principios democráticos y de respeto a las minorías que defendía cuando era opositor.

En un posicionamiento difundido este jueves, el coordinador de los senadores de Acción Nacional afirmó que en la misiva reaparece el López Obrador que hablaba de “libertades, pluralidad, democracia, respeto a las minorías y límites al poder”, aunque sostuvo que esa visión no se reflejó en su gestión presidencial.

Además, consideró que, más allá de la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, “el verdadero desafío y problema está aquí en nuestro país porque un México fuerte no depende de quién viva en la Casa Blanca. Un país fuerte depende de tener seguridad, estado de derecho, crecimiento económico, certeza jurídica e instituciones sólidas”.

El senador agregó que la carta evidencia una contradicción: “Que hoy el expresidente añore a un Trump más moderado y democrático nos recuerda que millones de mexicanos también hubiéramos querido tener a un López Obrador que defendiera los contrapesos, que exigiera respeto a la oposición, que advirtiera que nadie debería concentrar demasiado poder”.