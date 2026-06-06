Sección 7 toma estaciones y regala gasolina en Chiapas

Al menos 13 gasolineras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedaron bajo control de maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes ayer entregaron combustible sin cobro a automovilistas y motociclistas como parte de sus protestas contra la Ley del ISSSTE de 2007.

Docentes de la organización arribaron a estaciones como Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora donde permitieron cargas de hasta 10 litros para vehículos y cinco litros para motos. La acción provocó filas de unidades en distintos puntos de la capital chiapaneca.

La sección 7 informó que la jornada forma parte de una actividad de solidaridad con la población chiapaneca, una protesta por el encarecimiento de los combustibles y una exigencia para que la Presidenta Claudia Sheinbaum instale una mesa de atención con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE.

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Frente a estas acciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas pidió a autoridades municipales y estatales intervenir para restablecer el orden público, garantizar la legalidad y aplicar el Estado de derecho en estaciones de servicio y espacios vinculados con el expendio de combustibles.

Según el comunicado, el derecho a la manifestación debe atenderse por la vía del diálogo, aunque advirtió que los bloqueos en instalaciones estratégicas afectan el abasto, el libre tránsito, la operación de empresas y la economía regional.

“La solicitud no desconoce el derecho de manifestación pacífica; sin embargo, ninguna demanda social puede traducirse a la afectación a terceros ni la paralización de actividades económicas lícitas”, señaló Coparmex.

Entre sus peticiones, la representación patronal demandó seguridad para trabajadores, permisionarios, proveedores, usuarios y ciudadanía en las zonas afectadas. También pidió investigar los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.