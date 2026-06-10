Ebrard, datos y expectativas

Y nos piden no perder de vista las consideraciones que tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno a la actualidad comercial del país y de sus expectativas sobre el T-MEC. Y es que el funcionario ayer destacó la relevancia del dato que recién dio a conocer la oficina del Censo de Estados Unidos: México es el principal exportador hacia Estados Unidos. En abril fueron mercancías por 50 mil millones de dólares, algo así como 21 por ciento más que el mismo mes del año pasado, colocándose por encima de países como Canadá, Taiwán, China y Vietnam. Ha dicho Ebrard, uno de los funcionarios más eficientes del gabinete, que aun en el contexto de imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, México tiene el mejor acuerdo arancelario en el mundo. De ahí que entre las expectativas que hay respecto de la segunda ronda de negociaciones del T-MEC —que tendrá lugar la semana que entra en Washington— estén puestas en que México mantenga la mejor posición relativa en esta materia y con ello favorecer inversión. Pendientes.