Nos comentan que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha dado una muestra de transparencia sobre su pensamiento y no ha quedado —como casi siempre— bien parado. Resulta que el político campechano abandonó ese discurso que recientemente han adoptado las fuerzas políticas, incluida la suya, de llevar a la boleta a perfiles emanados de las filas ciudadanas, digamos, para hacerse de un poco de legitimidad difícil de alcanzar en estos tiempos. Por eso, dicen que con la inyección de seguridad que le ha conferido la reciente victoria tricolor en Coahuila, Alito ya está pensando en las presidenciales de 2030 donde, aseguró, no se apegará de nuevo al discurso de la candidatura ciudadana. Así es, fuera máscaras. Según el líder tricolor, no veremos salir dentro de cuatro años una candidatura priista ajena a su militancia, pues el electorado —y de esto nos dicen que está muy seguro— no busca una figura que parezca honesta. “‘La gente quiere que pongamos a uno que parece honesto, que es buena persona.’ ¿Quién chin… les ha dicho que eso quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es quién resuelve los problemas del país”. ¡Qué tal!