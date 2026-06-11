Los abandonados

Los que siguen pagando elevadas facturas y, nos dicen, intentando contener el llanto son los del partido guinda, después de la aplastante derrota que experimentaron el pasado domingo en las elecciones legislativas de Coahuila. Durante esta semana varios actores del movimiento han denunciado irregularidades que acreditan la fuerza que se agenció un carro completo, el PRI. Pero las evaluaciones no han descartado que, por supuesto, Morena debe asumir también su responsabilidad. De esto habló el diputado local y derrotado aspirante a la reelección Alberto Hurtado, que acusó a la dirigencia nacional, hoy bajo la tutela de Ariadna Montiel, de abandonar a sus candidatos en ese proceso, y ha pedido hacer un ejercicio de introspección para identificar qué fue lo que falló. Pero Hurtado fue más lejos, también se refirió a personajes de la cúpula morenista, como la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y hasta al exsecretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, quienes, denunció, andaban de viaje en viaje o apareciendo en todos lados, menos en Coahuila, donde siempre se les necesitó. Pff.