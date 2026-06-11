Luz verde al líder azul

Nos dicen que el que salió bien librado y con amplias posibilidades de retener su cargo es el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara la reforma a los estatutos de ese partido que le permitirá reelegirse, al menos por un periodo extra. Este fallo, nos explican, ocurre después de que algunos militantes del blanquiazul impugnaran los cambios al reglamento interno, al considerar que dejar que Romero se extienda es no garantizar el principio de paridad. Se comenta que, para beneficio del líder partidista, la interpretación del tribunal, con una resolución propuesta por la magistrada Claudia Valle, apunta a que una eventual reelección de Jorge no afecta la alternancia de género, ya que la ley panista es clara al considerar que cuando la presidencia del partido es desempeñada por un hombre en su segundo periodo, entonces sí la convocatoria será exclusivamente para mujeres. Lo que se advierte en consecuencia es que ahora estará por verse si la inconformidad de los militantes que impugnaron esta regla se apaga o al revés. Atentos.