Promoviendo la piratería

Qué mal quedó, nos contaron, la diputada morenista en la Ciudad de México Elizabeth Mateos Hernández, quien, dicen, por andar de ‘quedabién’ y ganar adeptos, terminó evidenciada —y de paso su partido— por promover la piratería justo cuando el Gobierno federal ha implementado operativos contra productos apócrifos del Mundial. Nos señalan que la legisladora —quizá para evitarse un gasto mayor o, en una de ésas, disfrazarlo— regaló a vecinos varios jerseys de la Selección Nacional. El detalle —nada menor— fue que estas playeras estaban muy lejos de ser las oficiales del evento. Lo más vergonzoso, también se nos remarca, es que la exalcaldesa de Iztacalco presumió este acto de generosidad en sus redes sociales, donde ni siquiera ella portaba la indumentaria original que cuesta cerca de dos mil pesos. Lo que hacen para tener votos... ah, y, por cierto, como nos detallan que la legisladora es bien pambolera, quizá habrá que precisarle que las espinilleras se usan dentro de las calcetas, no afuera. Uff.