Rechazos sin contrapropuestas

Muy lamentable ha sido, nos comentan, que la conclusión de la más reciente mesa de diálogo entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) haya sido sin acuerdos y con muchas preocupaciones por las complicaciones que no sólo implican para la Ciudad de México en el contexto del Mundial, sino porque, nos hacen ver, independientemente del torneo de la FIFA, no se ve el mínimo de voluntad por parte del magisterio a aceptar una alternativa aun cuando pueda representar un avance en sus demandas. Nos piden no perder de vista el llamado que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que docentes respondan de manera seria a los planteamientos que ya les ha hecho la Federación. “Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar”. Y recordó que el Gobierno federal “no puede ofrecer algo que va más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”. Así, aunque la encargada de la política interior del país recordó que no hay plazos de cierre en un diálogo abierto, sí es necesario “pasar a una nueva etapa”, por el bien de todos. Ahí el dato