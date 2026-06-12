Están encerrados en una representación, dice

No llega la información a bases docentes: CSP

La mandataria informa que realizarán consultas directas a los profesores para el otorgamiento de plazas; propone la evaluación entre pares; buscan evitar el corporativismo sindical

La Jefa del Ejecutivo, en conferencia, ayer.
La Jefa del Ejecutivo, en conferencia, ayer. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la consulta sobre la desarticulación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) será directa con el magisterio, al sugerir que es probable que todos los ofrecimientos que su Gobierno ha hecho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas, no se han informado de manera fiel a sus bases.

“Queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas”, explicó.

La mandataria federal comentó que han dado múltiples alternativas al magisterio disidente para responder a sus demandas, pero finalmente éstas se han expuesto únicamente ante las dirigencias de las secciones, por lo que ahora surge la duda de si éstas hacen saber lo conversado a sus integrantes.

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Por ello, recalcó que el plan de ahora en adelante será acudir directamente a consultar a los maestros, escuela por escuela. En inicio, para conocer su postura respecto a la Usicamm y propuso la evaluación entre profesores para la designación de las plazas docentes.

“Que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informan los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros”, afirmó.

Remarcó que tampoco pueden quedarse con la respuesta que les dan las dirigencias: “Todavía ayer se quedaron varias horas en la Segob y, al final, decidieron que van a hacer una manifestación hoy. Pues tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros a decirles qué estamos haciendo, de manera directa, sin intermediarios”.

Sheinbaum detalló: “Entonces, para desaparecer al Usicamm, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo”.

A pesar de estos señalamientos, la mandataria aseguró que se mantendrán las conversaciones con las dirigencias, pero es necesario tener un acercamiento con las bases: “Y, por supuesto, hay las representaciones sindicales.

Está el SNTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza con ellos, se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo”. 

Explicó que en agosto iniciarán la consulta directa y, a partir de los resultados, definirán la reforma que se enviará al Congreso para eliminar la Usicamm.

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